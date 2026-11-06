Elazığ'da okul ve yurt çevrelerinde denetim yapıldı

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Elazığ Caddesi, Alacakaya Meydanı ve ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamada 25 araç ve 32 kişi kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 5-6 Kasım tarihlerinde genel asayişin sağlanması ve çocuklarla gençlerin korunması amacıyla 24 saat esasına göre denetim yapıldı.

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