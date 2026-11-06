Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da okul ve yurt çevrelerinde denetim yapıldı

        Elazığ'da okul ve yurt çevrelerinde denetim yapıldı

        Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde okul, üniversite ve yurt çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Elazığ'da okul ve yurt çevrelerinde denetim yapıldı

        Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde okul, üniversite ve yurt çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 5-6 Kasım tarihlerinde genel asayişin sağlanması ve çocuklarla gençlerin korunması amacıyla 24 saat esasına göre denetim yapıldı.

        Elazığ Caddesi, Alacakaya Meydanı ve ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamada 25 araç ve 32 kişi kontrol edildi.

        Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da Pembelik Baraj Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Elazığ'da Pembelik Baraj Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Fırat Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı kurası çekildi
        Fırat Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı kurası çekildi
        Elazığ'da okul sporları toplantısı yapıldı
        Elazığ'da okul sporları toplantısı yapıldı
        Elazığ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı
        Elazığ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı
        Karnı acıkan tilki korucuların yanına geldi
        Karnı acıkan tilki korucuların yanına geldi
        Denizi yok ama balık çeşitliliği çok Denizi olmayan Elazığ'daki balık çeşit...
        Denizi yok ama balık çeşitliliği çok Denizi olmayan Elazığ'daki balık çeşit...