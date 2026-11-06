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        Elazığ'da uygulamalı deprem ve tahliye tatbikatı

        Elazığ'da sağlık çalışanlarının afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Elazığ'da uygulamalı deprem ve tahliye tatbikatı

        Elazığ’da sağlık çalışanlarının afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

        Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, sağlık çalışanlarının muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, afet yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla uygulamalı deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 14 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda düzenlenen tatbikata AFAD ve UMKE ekipleri de katılım sağladı. Gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel bir deprem anında yapılması gerekenler, güvenli tahliye süreçleri ve ekipler arası koordinasyon uygulamalı olarak ele alındı.

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        Tatbikatla, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve sağlık çalışanlarının afetlere karşı hazırlık düzeyinin artırılması hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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