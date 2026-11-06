Elazığ'da 245 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Kızılay Anaokulu, Kazım Karabekir İlkokulu, Hilalkent İlkokulu ve İhsan Tangülü Ortaokulundan 245 öğrenci ile 27 öğretmenin katıldığı eğitimlerde trafik kuralları, güvenli yaya davranışları ve trafikte dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-5 Kasım'da Ulukent Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim düzenlendi.

Elazığ'da 245 öğrenci ve 27 öğretmene teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

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