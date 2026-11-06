Elazığ'da tel kırma kursu açıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, yeni açılan tel kırma kursuyla geleneksel işleme sanatının yaşatılmasını ve el emeğinin değer kazanmasını hedeflediklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 17 mahallede faaliyet gösteren 24 ESMEK kursu, vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sunarken mesleki ve sanatsal becerilerini geliştirmelerine de imkan sağlıyor.

Elazığ Belediyesi, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Elazığ Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) bünyesinde tel kırma kursu açtı.

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