Elazığ'da tel kırma kursu açıldı
Elazığ Belediyesi, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Elazığ Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) bünyesinde tel kırma kursu açtı.
Elazığ Belediyesi, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Elazığ Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) bünyesinde tel kırma kursu açtı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 17 mahallede faaliyet gösteren 24 ESMEK kursu, vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sunarken mesleki ve sanatsal becerilerini geliştirmelerine de imkan sağlıyor.
Usta öğretici Fatma Başgün tarafından verilen eğitimlerde kursiyerler, tel kırma sanatının tekniklerini öğrenerek el emeği ürünler hazırlayacak.
Kursiyerlerin hazırladığı ürünler, 20 Kasım'da Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek sergide beğeniye sunulacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, yeni açılan tel kırma kursuyla geleneksel işleme sanatının yaşatılmasını ve el emeğinin değer kazanmasını hedeflediklerini belirtti.
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