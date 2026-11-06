Keban Kaymakamı Onur, Atatürk İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti

Kaymakam Onur, ziyaretinde okulda incelemelerde bulundu, Okul Müdürü Zafer Dalkılıç'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, öğretmenler, öğrenciler ve okul görevlileriyle de bir araya geldi.

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