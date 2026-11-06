Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da yola çıkan köpeğin neden olduğu kaza kamerada

        Elazığ'da yola çıkan köpeğin neden olduğu kaza kamerada

        Elazığ'da yola çıkan köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 22:18 Güncelleme:
        Elazığ'da yola çıkan köpeğin neden olduğu kaza kamerada

        Elazığ’da yola çıkan köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kurye, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden kurye, motosikletin devrilmesiyle yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da Polis Akademisi Armoni Orkestrası konser verdi
        Elazığ'da Polis Akademisi Armoni Orkestrası konser verdi
        Elazığspor'dan Başkan Alan'a teşekkür
        Elazığspor'dan Başkan Alan'a teşekkür
        Başkan Alan'dan Elazığspor'a 1 milyon TL'lik galibiyet primi
        Başkan Alan'dan Elazığspor'a 1 milyon TL'lik galibiyet primi
        Keban Kaymakamı Onur, Atatürk İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti
        Keban Kaymakamı Onur, Atatürk İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti
        Elazığ'da tel kırma kursu açıldı
        Elazığ'da tel kırma kursu açıldı
        Elazığ'da çocuklara trafik eğitimi verildi
        Elazığ'da çocuklara trafik eğitimi verildi