Elazığ'da yola çıkan köpeğin neden olduğu kaza kamerada

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kurye, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden kurye, motosikletin devrilmesiyle yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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