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        Elazığspor'dan Başkan Alan'a teşekkür

        Şanlıurfaspor maçı öncesi Elazığspor'un galibiyetine 1 milyon TL prim vereceğini açıklayan Elazığ TSO başkanı İdris Alan için bordo beyazlı kulüp bir teşekkür paylaşımı yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Elazığspor'dan Başkan Alan'a teşekkür

        Şanlıurfaspor maçı öncesi Elazığspor‘un galibiyetine 1 milyon TL prim vereceğini açıklayan Elazığ TSO başkanı İdris Alan için bordo beyazlı kulüp bir teşekkür paylaşımı yaptı.

        Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’ın açıkladığı 1 milyon TL’lik galibiyet primi açıklaması sonrası Elazığspor kulübü bir teşekkür paylaşımı yaptı. Paylaşımda "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın İdris Alan, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde takımımıza 1.000.000 TL galibiyet primi açıklamıştır. Kulübümüze ve takımımıza gösterdiği yakın ilgi, verdiği kıymetli destek dolayısıyla Sayın İdris Alan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.Şehrimizin değerli isimlerinin ortaya koyduğu bu birliktelik ve dayanışmanın takımımıza güç katacağına inanıyor, nazik katkılarından kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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