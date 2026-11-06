Elazığspor'dan Başkan Alan'a teşekkür

Şanlıurfaspor maçı öncesi Elazığspor‘un galibiyetine 1 milyon TL prim vereceğini açıklayan Elazığ TSO başkanı İdris Alan için bordo beyazlı kulüp bir teşekkür paylaşımı yaptı.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’ın açıkladığı 1 milyon TL’lik galibiyet primi açıklaması sonrası Elazığspor kulübü bir teşekkür paylaşımı yaptı. Paylaşımda "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın İdris Alan, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde takımımıza 1.000.000 TL galibiyet primi açıklamıştır. Kulübümüze ve takımımıza gösterdiği yakın ilgi, verdiği kıymetli destek dolayısıyla Sayın İdris Alan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.Şehrimizin değerli isimlerinin ortaya koyduğu bu birliktelik ve dayanışmanın takımımıza güç katacağına inanıyor, nazik katkılarından kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.