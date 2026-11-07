Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Elazığ'da basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Elazığ'da basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Elazığ'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Elazığ'da basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Elazığ'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Ağıralioğlu, kentteki özel bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Elazığ'daki programları kapsamında il yönetimi ve belediyeyi ziyaret edeceğini, esnafla da bir araya geleceğini söyledi.

        Kentteki sorunların tespit edilmesi ve çözülmesi için çalışma yürüteceklerini anlatan Ağıralioğlu, ziyaretlerde vatandaşların çözüm beklediği konuları hükümetin gündemine taşımaya çalıştıklarını belirtti.

        Yavuz Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

        "Gece gündüz yollardayız. Önümüzdeki seçim artık ufukta. Seçim yaklaşınca, sandık ufukta görününce daha önce duyarlı olmadıkları sorunları daha çok duyabiliyorlar."

        REKLAM

        Partilerinin, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek için hazırlandığını dile getiren Ağıralioğlu, "Bu hassasiyetle il il geziyoruz. Önümüzdeki dönem bulduğumuzdan daha iyisini bırakmak zorunda olduğumuz gençlerimiz içindir gayretlerimiz. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız." ifadesini kullandı.

        Ağıralioğlu, daha sonra Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem
        Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem
        Elazığ'da geleneksel pestil mesaisi devam ediyor
        Elazığ'da geleneksel pestil mesaisi devam ediyor
        Keban'da "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı düzenlendi
        Keban'da "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı düzenlendi
        Elazığ'da Lösemi hastası Hamza'ya doğum günü sürprizi
        Elazığ'da Lösemi hastası Hamza'ya doğum günü sürprizi
        Elazığ'da eğlence mekanlarına denetim
        Elazığ'da eğlence mekanlarına denetim
        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Elazığ'da sahne aldı
        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Elazığ'da sahne aldı