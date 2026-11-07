5 yıl önce boşandığı eski eşini pompalı tüfekle evinin önünde öldürdü

Elazığ'ın Keban ilçesinde evinin önünde eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Olay, Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P., 5 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Nazmiye Ö.’ye (56) evlerinin önünde pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırının ardından şahıs olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Keban ilçesi girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni ise, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.