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        Elazığ'da asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

        Elazığ'da polis ekipleri asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Elazığ'da asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

        Elazığ'da polis ekipleri asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması, asayişin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, İmam Efendi Bulvarı'nda uygulama noktasında durdurdukları araçlarda arama yaptı, sürücülerin evraklarını kontrol etti, bazı sürücülere alkol testi yaptı.

        Genel bilgi taraması, kimlik kontrolü ve üst aramasının yapıldığı uygulamada, eğlence mekanları da denetlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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