Elazığ'da asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Genel bilgi taraması, kimlik kontrolü ve üst aramasının yapıldığı uygulamada, eğlence mekanları da denetlendi.

Ekipler, İmam Efendi Bulvarı'nda uygulama noktasında durdurdukları araçlarda arama yaptı, sürücülerin evraklarını kontrol etti, bazı sürücülere alkol testi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması, asayişin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

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