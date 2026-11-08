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        Meteorolojiden Elazığ'ın yüksek kesimlerine karla karışık yağmur uyarısı

        Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'ın yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Meteorolojiden Elazığ'ın yüksek kesimlerine karla karışık yağmur uyarısı

        Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ’ın yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

        Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde (1500 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Bölge genelinde Pazar gece saatlerinden, Çarşamba öğlen saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvette zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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