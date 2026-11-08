Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyünde mevsimin il kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı verilen Elazığ'da bazı bölgelerde yağan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde (bin 500 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Bölge genelinde pazar gece saatlerinden, çarşamba öğlen saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.