Elazığ'da mevsimin ilk kardan adamı yapıldı

Elazığ'da bugün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde de ara ara yağan kar özellikle yüksel kesimlerde etkisini gösteriyor. Bu çerçevede Oymaağaç köyünde etkili olan yağışın ardından vatandaşlar mevsimin ilk mini kardan adamını yaptı.

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından mevsimin ilk kardan adamı vatandaşlar tarafından yapıldı.

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