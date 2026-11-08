Elazığ'da 40 kiloluk turna yakalandı

Keban Baraj Gölü’nde balık avına çıkan amatör balıkçılar beklemedikleri büyüklükte bir avla karşılaştı. Oltaya takılan dev turna balığı, balıkçıların uzun uğraşları sonucunda teknenin yanına kadar getirildi. Yaklaşık 40 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balığın tekneye alınması sırasında büyük heyecan yaşandı.

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