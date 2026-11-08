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        TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Şanlıurfaspor: 0

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Elazığspor, evinde Şanlıurfaspor'u 10 yendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:38 Güncelleme:
        TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Şanlıurfaspor: 0

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Elazığspor, evinde Şanlıurfaspor’u 10 yendi.

        Stat: Elazığ Atatürk

        Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Muhammet Metin Taş, Giray Kara

        Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam (Mustafa Emir dk. 90), Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Ali Altınöz, Onur Eriş, Barış Ekincier (İsmail Esat dk. 81), Erhan Kartal, Alperen Pak, Mert Örnek (Muhammed dk. 90)

        Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Alper Tursun, Muhammed Gönülaçar, Umut Mert Toy, Ferhan Evren (Özgür Sert dk. 84), Çekdar Orhan, Ali Aydemir (Tahsin dk. 76), Özcan Aydın (Hüsamettin dk. 46), Yiğit Ali Bayrak (Oğuzhan dk. 60), Sedat Dursun, İlker Günaslan (Aslan dk. 46)

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        Gol: Veli (dk. 4) (Elazığspor)

        Sarı kartlar: Alperen, Feyyaz (Elazığspor), Özcan, Özgür (Şanlıurfaspor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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