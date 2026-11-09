Elazığ'da araçların camları buz tuttu
Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.
Giriş: 09.11.2026 - 00:26 Güncelleme:
Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.
Kentte gece saatlerinde etkili olan soğuk hava etkisini iyice artırdı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle araçların camları buz tuttu.
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