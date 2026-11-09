Elazığ'da 5 katlı binanın yıkım anı kamerada
Elazığ'da kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu.
Giriş: 09.11.2026 - 12:19 Güncelleme:
Elazığ'da kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu.
Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Doğukent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Kontrollü yıkım sırasında bina iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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