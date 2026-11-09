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        Oğlu tarafından bıçaklanan şahıs, hayatını kaybetti

        Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Oğlu tarafından bıçaklanan şahıs, hayatını kaybetti

        Elazığ’da oğlu tarafından bıçaklanan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olay, dün gece Abdullahpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen Yücel B. (39), evde çıkan tartışmada eşine şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada oğlu 16 yaşındaki oğlu U.E.B. araya girmek istedi. Burada çıkan tartışmada U.E.B., babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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