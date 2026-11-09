Elazığ'da İl Hayat Boyu Vizyon Haritası çalışmaları ele alındı

Elazığ'da düzenlenen toplantıda, İl Hayat Boyu Vizyon Haritası çalışmaları ele alındı.

Elazığ'da İl Hayat Boyu Vizyon Haritası çalışmaları çerçevesinde Organize Sanayi Bölgeleri ve Meslek Odaları ile işbirliği içerisinde üretim odaklı, istihdam odaklı ihtiyaç duyulan açılabilecek kurs alanları ve işbirliği yapılacak kurumlara, işletmelerin belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Erdoğan Zurel, Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Tabar ve Müdür yardımcısı Osman Gür, istihdam ile ilgili kurum, kuruluş ve STK temsilcileri katıldı. Toplantı sonunda Organize Sanayi Bölgeleri ve Meslek Odaları ile işbirliği içerisinde üretim ve istihdam odaklı açılabilecek kurs alanları ile işbirliği yapılacak kurum ve işletme bilgileri bakanlığa sunulmak üzere raporlandı.

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İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Elazığ'da kalkınması için sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü eğitiminin önemine değinerek halk eğitim merkezlerinin bu ihtiyacı karşılamak için gerek duyulan işgücü ve kabiliyete sahip olduğunu belirtti.