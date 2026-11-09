Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta 10. Hafta maçları sonunda sahasında Şanlıurfaspor’u 10 yenen Elazığspor, liderliğini sürdürdü.

Seza Çimento Elazığspor, geçtiğimiz hafta averajla oturduğu liderlik koltuğuna 10. hafta itibariyle tek başına sahip oldu. Aliağa FAŞ ile Muşspor’un berabere kaldığı maç sonrası bordobeyazlı ekip, beyaz grupta 25 puanla tek başına zirve koltuğuna oturdu.

Öte yandan Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 11. haftasında deplasmanda Efor Çay Erbaaspor ile karşılaşacak olan Elazığspor’da bu maçın hazırlıklarına ara verilmeden başlanıldı.