Elazığ'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
Elazığ'ın Keban ilçesinde eski eşi tarafından tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde eski eşi tarafından tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi.
Denizli köyünde 7 Kasım'da eski eşi A.P. tarafından tüfekle vurularak yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Nazmiye Ö. için köy mezarlığındaki alanda cenaze namazı kılındı.
Nazmiye Ö'nün naaşı, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından mezarlıkta toprağa verildi.
- Olay
Denizli köyünde 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Nazmiye Ö'nün (56) evine giden A.P, yanındaki tüfekle kadına ateş etmiş, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık personelince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Olay yerinden kaçan A.P, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.
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