Elazığ'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Nazmiye Ö'nün naaşı, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından mezarlıkta toprağa verildi.

Denizli köyünde 7 Kasım'da eski eşi A.P. tarafından tüfekle vurularak yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Nazmiye Ö. için köy mezarlığındaki alanda cenaze namazı kılındı.

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