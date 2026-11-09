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        Elazığ'da ağaç otomobilin üzerine devrildi

        Elazığ'da ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 21:42 Güncelleme:
        Elazığ'da ağaç otomobilin üzerine devrildi

        Elazığ’da ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

        Olay, Kültür Mahallesi'nde muhtarlık binası önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çocuk parkındaki bir ağaç, henüz bilinmeyen bir nedenle kökünden çıkarak park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ağacın yanında kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, itfaiye ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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