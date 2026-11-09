Yeni doğan buzağı ekskavatörün kepçesi ile taşındı

Kovancılar ilçesine bağlı Gökçebel köyü mevkiinde çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri örnek bir davranışa imza attı. Kırsal alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, doğum yapan ineği fark edince harekete geçti. Arazinin şartları nedeniyle yeni doğan buzağının güvenli şekilde taşınması için paletli ekskavatörden yararlanan ekipler, buzağıyı ekskavatörün kepçesine koydu. Sahibi de buzağının yanına oturarak onu tuttu.

Elazığ'da kırsalda çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yeni doğan bir buzağı ve sahibini paletli ekskavatörün kepçesine alarak güvenli şekilde köye taşıdı.

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