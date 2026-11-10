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        Elazığ'da kırsalda doğan buzağı ekskavatör kepçesiyle köye taşındı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arazide doğan buzağı iş makinesinin kepçesinde köye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 23:59 Güncelleme:
        Elazığ'da kırsalda doğan buzağı ekskavatör kepçesiyle köye taşındı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arazide doğan buzağı iş makinesinin kepçesinde köye ulaştırıldı.

        Gökçebel köyü mevkisinde ekskavatör ile çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal alanda bir ineğin doğum yaptığını fark etti.

        Arazi şartlarının olumsuzluğu nedeniyle yeni doğan buzağının yürütülerek nakledilememesi üzerine iş makinesiyle taşınmasına karar verildi.

        Güvenli tahliye amacıyla paletli ekskavatörün kepçe bölümüne konulan yeni doğan buzağının yanına, onu tutması için sahibi de oturdu.

        İş makinesi yardımıyla araziden alınan buzağı ve sahibi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan güvenli şekilde köye taşındı.

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        Buzağının ve sahibinin kepçeyle taşındığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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