Elazığ'da 827 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Elazığ Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla yürüttüğü geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde 2026 yılının başından bu yana toplam 827 ton atık, bertaraf ve geri dönüşüm süreçlerine kazandırıldı.

Elazığ Belediyesi, kent genelinde oluşturulan atıkların doğaya zarar vermeden toplanmasını ve dönüşümünü sağlayarak kentin sürdürülebilirliğine katkı sunuyor. Bu kapsamda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürmek amacıyla faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Merkez, Güney Çevre Yolu Yemişlik Mevkii’nde toplam 3 bin metrekarelik alanda Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor.

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Merkezde, atıklar evsel atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor. Böylece doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanıyor. Merkezde yürütülen çalışmalar doğrultusunda; 2026 yılı içerisinde bitkisel atık yağlar, atık ilaçlar, atık piller, tehlikeli atıklar, toner ve kartuşlar, elektrikli ve elektronik atık toplanarak türlerine göre ayrıştırıldı. Böylece ocak ayından bu yana 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde toplam 827 ton atık çevreye zarar vermeden bertaraf ve geri dönüşüm süreçlerine kazandırıldı.

Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için geri dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.