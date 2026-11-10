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        Babasını öldüren çocuk tutuklandı

        Elazığ'da babasını öldüren 16 yaşındaki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Babasını öldüren çocuk tutuklandı

        Elazığ’da babasını öldüren 16 yaşındaki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, önceki gece Abdullahpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen Yücel B. (39), evde çıkan tartışmada eşine şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada oğlu 16 yaşındaki oğlu U.E.B. araya girmek istedi. Burada çıkan tartışmada U.E.B., babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen U.E.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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