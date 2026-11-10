Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Keban'da anıldı

Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, "Atatürk" konulu oratoryo gösterisi yapıldı, "Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda düzenlenen anma programında da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

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