Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Keban'da anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
15 Temmuz Meydanında düzenlenen törende, Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur ve Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda düzenlenen anma programında da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, "Atatürk" konulu oratoryo gösterisi yapıldı, "Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
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