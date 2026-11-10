Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Sivrice'de anıldı

Buradaki törene de Kaymakam Akın, Belediye Başkanı Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sevil Ardıç, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sunuldu.

Cumhuriyet Ortaokulu önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Yusuf Akın ve Belediye Başkanı Ebubekir Irmak tarafından çelenk sunuldu​​​​​​​.

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