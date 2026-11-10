Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Keban'da lise öğrencilerine organ bağışı eğitimi verildi

        Keban'da lise öğrencilerine organ bağışı eğitimi verildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde lise öğrencilerine yönelik organ bağışı konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Keban'da lise öğrencilerine organ bağışı eğitimi verildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde lise öğrencilerine yönelik organ bağışı konusunda eğitim verildi.

        Keban Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gençleri bilinçlendirmek amacıyla Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde organ bağışı ve organ nakli konusunda eğitim programı gerçekleştirildi.

        Merkez Başkanı Dr. Talha Ataşcı tarafından verilen eğitimde, organ bağışının önemi, organ naklinin hangi durumlarda gerçekleştirildiği, kimlerin organ bağışında bulunabileceği ve organ bağışı sürecinin nasıl işlediği hakkında öğrencilere bilgi verildi.

        Sunumda, ayrıca ülkemizde organ naklinin tarihsel gelişimi, nakli yapılabilen organ ve dokular, beyin ölümü ile bitkisel hayat arasındaki farklar ve organ naklinde uygulanan ulusal koordinasyon sistemi de ele alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu

        Benzer Haberler

        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Baskil'de anıldı
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Baskil'de anıldı
        Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma program
        Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma program
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Ağın'da anıldı
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Ağın'da anıldı
        Fırat Üniversitesi'nde 10 Kasım tören ve konferansı
        Fırat Üniversitesi'nde 10 Kasım tören ve konferansı
        Babasını öldüren çocuk tutuklandı
        Babasını öldüren çocuk tutuklandı
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Keban'da anıldı
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Keban'da anıldı