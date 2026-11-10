Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Baskil'de anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Baskil Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.
Programda, "Atatürk" konulu oratoryo gösterisi yapıldı.
Törene, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, Belediye Başkanı Tuncer Turus, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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