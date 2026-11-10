Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Baskil'de anıldı

Törene, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, Belediye Başkanı Tuncer Turus, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Baskil Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.