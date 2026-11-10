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        Kazada hayatını kaybeden polis memuru, Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

        Tunceli'de geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özel Harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan, memleketi Elazığ'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Kazada hayatını kaybeden polis memuru, Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

        Tunceli'de geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özel Harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan, memleketi Elazığ'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

        Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan (37), TunceliElazığ kara yolundaki Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmişti. Tunceli'de düzenlenen resmi törenin ardından genç polisin Türk bayrağına sarılı naaşı, karayolu ile memleketi Elazığ'a getirildi. Polis memuru Beyarslan için Elazığ merkezde bulunan Bölge Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına il protokolü, emniyet teşkilatı mensupları, askeri erkan, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Beyarslan'ın naaşı, dualar eşliğinde Aşağı Demirtaş köyünde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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