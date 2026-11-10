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        Tunceli'de trafik kazasında ölen polis memuru Elazığ'da toprağa verildi

        Tunceli'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan'ın cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Tunceli'de trafik kazasında ölen polis memuru Elazığ'da toprağa verildi

        Tunceli'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan'ın cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

        Tunceli-Elazığ kara yolunun Sarı Saltuk Viyadüğü'nde dün meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Beyarslan'ın cenazesi, Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen tören sonrası kara yolu ile Elazığ'a getirildi.

        Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Beyarslan için Bölge Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

        Okunan duaların ardından polis memurunun naaşı Aşağı Demirtaş Köyü mezarlığında toprağa verildi.

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        Törene, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, Beyarslan'ın ailesi ve yakınları, polis ve jandarma mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Tunceli Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, saat 20.49 sıralarında Tunceli-Elazığ kara yolunun Sarı Saltuk Viyadüğü'nde tek taraflı yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği, kazada, araçta yolcu olarak bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan'ın yaralandığı belirtilmiş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polis memurunun müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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