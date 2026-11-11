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        Elazığ'da ekim ayında meydana gelen 375 kazada 5 kişi hayatını kaybetti

        Elazığ'da ekim ayında meydana gelen 375 kazada 230 kişi yaralanırken 5 kişi de hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Elazığ'da ekim ayında meydana gelen 375 kazada 5 kişi hayatını kaybetti

        Elazığ'da ekim ayında meydana gelen 375 kazada 230 kişi yaralanırken 5 kişi de hayatını kaybetti.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da ekim ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. Buna göre, kentte meydana gelen 375 kazada 230 kişi yaralanırken 5 kişi de hayatını kaybetti. Kazaların 161'i yaralanmalı olurken, 214'ü ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

        Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

        "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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