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        Başkan Alan, prim vaadini yerine getirdi

        Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Şanlıurfaspor maçı öncesi vaat ettiği 1 milyon liralık prim sözünü yerine getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 23:47 Güncelleme:
        Başkan Alan, prim vaadini yerine getirdi

        Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Şanlıurfaspor maçı öncesi vaat ettiği 1 milyon liralık prim sözünü yerine getirdi.

        Elazığspor Yönetim Kurulu Üyeleri ve futbolcular, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, İdris Alan’ın Şanlıurfaspor karşılaşması öncesinde takıma yönelik açıkladığı 1 milyon liralık galibiyet primi kapsamında, söz konusu desteğe ilişkin çek kulübe takdim edildi.

        Elazığspor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan Elazığspor’a gösterdiği ilgi ve hassasiyetin yanı sıra takımımızın başarısına katkı sunan bu anlamlı yaklaşımından dolayı, her koşulda ve her şartta Elazığspor’un yanında olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İdris Alan’a teşekkür ediyoruz. Elazığspor’un hedeflerine ulaşması yolunda ortaya konulan bu birliktelik ve dayanışmanın artarak devam etmesini temenni ediyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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