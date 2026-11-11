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        Keban'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Keban'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi.

        Nimri köyü Ağbaba orman sahasında düzenlenen etkinliğe, Keban Muhammed Huzeyfe Onur, Belediye Başkan Vekili Abdullah Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Onur, fidanları toprakla buluşturacaklarını dile getirerek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Keban Orman İşletme Şefliği Ağaçlandırma Şefi Süleyman Doğan da ülkede orman sevgisini geliştirmek ve toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını arttırmak amacıyla fidanları toprakla buluşturmak için bir araya geldiklerini belirtti.

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        Daha sonra programa katılanlar 500 çam ağacı fidanını dikti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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