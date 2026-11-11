Baskil'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları

Kırsal bölgelerde yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik yatırımların devam ettiğini ifade eden İnalçuk, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Baskil İlçe Başkanı Ahmet İnalçuk, yürütülen çalışmalar sayesinde özellikle köy içi ulaşımın daha rahat ve konforlu hale geldiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.