Ağın'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Daha sonra Kaymakam Yılmaz ve katılımcılar etkinlik kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.

İlçede yeni yapılan Kaymakamlık binası çevresinde fidan dikimi için düzenlenen programda, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan, kamu kurum ve kuruluşların ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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