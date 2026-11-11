Ağın'da teknoloji sınıfının açılışı yapıldı

Açılışa, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Kaymakam Yılmaz, açılışta, "Öğrencilerimizin teknolojiyle iç içe, çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim ortamında yetişmelerine katkı sunacak olan teknoloji sınıfının ilçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Eğitime ve geleceğimize değer katan bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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