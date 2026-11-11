Ağın'da teknoloji sınıfının açılışı yapıldı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulunda teknoloji sınıfının açılışı yapıldı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulunda teknoloji sınıfının açılışı yapıldı.
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün katılımlarıyla Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulunda Mustafa Taşbaşı Teknoloji Sınıfının açılışı gerçekleştirildi.
Kaymakam Yılmaz, açılışta, "Öğrencilerimizin teknolojiyle iç içe, çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim ortamında yetişmelerine katkı sunacak olan teknoloji sınıfının ilçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Eğitime ve geleceğimize değer katan bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Açılışa, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.
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