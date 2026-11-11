Keban Kaymakamı Onur'dan balık çiftliğine ziyaret

Onur, üretim ve istihdama sundukları katkı dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

Balık çiftliğini ziyaret eden Kaymakam Onur, yetkililerden balık yetiştiriciliği faaliyetleri, üretim süreçleri, tesislerin işleyişi ve bölgenin su ürünleri potansiyeli hakkında bilgi aldı.

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