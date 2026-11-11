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        Elazığ trafik kazası: 1 yaralı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Elazığ trafik kazası: 1 yaralı

        Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, ElazığMalatya karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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