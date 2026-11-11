Elazığ trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, ElazığMalatya karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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