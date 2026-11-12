Elazığ'dan AB'ye alabalık, Rusya, Japonya ve ABD'ye somon İç sularda yaklaşık 200 milyon dolarlık balık üretimi ile birinci olan Elazığ'dan AB, Rusya, Japonya, ABD ve Kanada'ya balık ihracatı yapılıyor

İç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde Türkiye birincisi olan Elazığ'da üretilen porsiyonluk balıklar Avrupa Birliği ülkelerine, Türk somonu ise Rusya, Japonya, ABD ve Kanada pazarlarına ihraç ediliyor.

Keban ve Karakaya başta olmak üzere sahip olduğu geniş baraj gölleriyle Türkiye'nin en önemli iç su balıkçılığı merkezlerinden olan Elazığ, üretim kapasitesi ve ihracat hacmiyle sektördeki konumunu sürdürüyor. Kent genelinde faaliyet gösteren 200'ün üzerindeki işletmede üretilen alabalık ve Türk somonu, işleme tesislerinin ardından farklı dünya pazarlarına sevk ediliyor. Sektörün mevcut durumu, üretim rakamları ve ihracat rotalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Gökhan Elgin, Elazığ'ın iç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde Türkiye birincisi olduğunu belirtti. Kentteki üretimin yıllık 40 bin tonu aştığını ve yaklaşık 200 milyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştığını ifade eden Elgin, alabalık ve somonların Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Japonya, Amerika ve Kanada olmak üzere diğer dünya ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

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"Porsiyonluk balıklar AB'ye, Türk somonu uzak pazarlara ihraç ediliyor"

Üretilen balıkların boyutlarına ve türlerine göre farklı dış pazarlara gönderildiğini belirten Elgin, "Elazığ ilimiz, iç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde Türkiye'de birinci sıradadır. 40 bin tonun üzerinde üretimle yaklaşık yıllık 200 milyon dolar ekonomik değere sahip ürün üretmekteyiz. Elazığ, 200'ün üzerinde işletmeye ve 2 bine yakın istihdama sahiptir. Mevcutta 3 tane işleme ve değerlendirme tesisi faaliyette olup, 2 tanesinin de birkaç ay içinde faaliyete girmesi söz konusudur. Yetiştirdiğimiz ürünlerden 'porsiyonluk' diye tabir ettiklerimiz genellikle Avrupa Birliği ülkelerine, 'Türk somonu' diye ifade ettiklerimiz ise başta Rusya, Japonya, Amerika ve Kanada olmak üzere diğer dünya ülkelerine ihraç edilmektedir" dedi.