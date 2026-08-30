Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü 600 metrelik zipline hattında Türk bayrağıyla kutlandı

Girişimci Mahmut Aslan tarafından işletilen zipline hattında görev yapan gençler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ellerine Türk bayraklarını alarak parkura çıktı.

Doğal ve turistik güzellikleriyle her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Keban'da, Fırat Nehri üzerine kurulan zipline hattı ilçe sakinleri ve kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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