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        Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü 600 metrelik zipline hattında Türk bayrağıyla kutlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde gençler, Fırat Nehri üzerine kurulu 600 metrelik zipline hattında Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü 600 metrelik zipline hattında Türk bayrağıyla kutlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde gençler, Fırat Nehri üzerine kurulu 600 metrelik zipline hattında Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutladı.

        Doğal ve turistik güzellikleriyle her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Keban'da, Fırat Nehri üzerine kurulan zipline hattı ilçe sakinleri ve kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Girişimci Mahmut Aslan tarafından işletilen zipline hattında görev yapan gençler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ellerine Türk bayraklarını alarak parkura çıktı.

        600 metre uzunluğundaki, 300 metre gidiş ve 300 metre dönüş parkurundan oluşan zipline hattında gençler, nehirden yaklaşık 20 metre yükseklikte çelik halat üzerinde ilerledi.

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        Türk bayraklarını dalgalandırarak Fırat Nehri üzerinde karşı kıyıya geçen gençler, daha sonra aynı hat üzerinden başlangıç noktasına döndü.

        Gençler, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü Fırat Nehri'nin manzarası eşliğinde adrenalin dolu bir etkinlikle kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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