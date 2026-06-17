Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri DSİ Bölge Müdürü Açıkgöz, Altıyaka Göleti'nde incelemelerde bulundu

        DSİ Bölge Müdürü Açıkgöz, Altıyaka Göleti'nde incelemelerde bulundu

        Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, yapımı süren Altıyaka Göleti'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:35 Güncelleme:
        DSİ Bölge Müdürü Açıkgöz, Altıyaka Göleti'nde incelemelerde bulundu

        Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, yapımı süren Altıyaka Göleti'nde incelemelerde bulundu.

        Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Açıkgöz ve beraberindeki teknik ekip Keban ilçesi Altıyaka köyü kırsalındaki inşaat sahasına geldi.

        Açıkgöz, Altıyaka Göleti'ndeki mevcut durum ve ilerleme sürecine ilişkin yetkililerinden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 il başkanlığı feshedildi
        3 il başkanlığı feshedildi
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Benzer Haberler

        25 binde aldığı aracın 150 bin kilometrede olduğunu öğrenince dünyası başın...
        25 binde aldığı aracın 150 bin kilometrede olduğunu öğrenince dünyası başın...
        Elazığ'da Kur'an kursu öğreticileri ve din görevlilerine eğitim
        Elazığ'da Kur'an kursu öğreticileri ve din görevlilerine eğitim
        Elazığ'da KETEM çalışmaları değerlendirildi
        Elazığ'da KETEM çalışmaları değerlendirildi
        Elazığ'da afetlere karşı alternatif ulaşım güzergahları ele alındı
        Elazığ'da afetlere karşı alternatif ulaşım güzergahları ele alındı
        Havuza düşen Zeynep Dila, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Havuza düşen Zeynep Dila, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Sultan nine kaçan kurbanlık koçuna 20 gün sonra kavuştu
        Sultan nine kaçan kurbanlık koçuna 20 gün sonra kavuştu