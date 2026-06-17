Sultan nine kaçan kurbanlık koçuna 20 gün sonra kavuştu

SUAT ÖZTÜRK / PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde yaşayan 78 yaşındaki Sultan Balcı'nın Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık koçu, 20 gün sonra bulundu.



Köyde yaşayan Balcı'nın emekli maaşından biriktirdiği parayla satın aldığı ve Kurban Bayramı'nda evin önünde bağlı olduğu ipi kopararak dağlık bölgeye kaçan koçunun bulunması için hem aile fertleri hem de köy sakinleri adeta seferber oldu.



Zaman zaman kırsalda görülmesine rağmen günlerdir yakalanamayan koç, kaçtığı köyden 40 kilometre uzaklıktaki Bahçeli köyünün Karcık Yaylası'nda bir sürüye katılmış halde bulundu.



Çobanın bilgi vermesi üzerine Sultan Balcı'nın oğlu Yasin Balcı yaylaya giderek teslim aldığı koçu aracıyla köye getirdi.



Kaçan kurbanlık koçuna 20 gün sonra kavuşan Sultan nine büyük mutluluk yaşadı.



- "Her günüm üzüntüyle geçiyordu"



Sultan Balcı, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda kaçan koçunu çok aradığını ama bulamadığını söyledi.



Koçuna günler sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Balcı, "Allah razı olsun, koçumu dağ başından alıp getirdiler. Herkes hakkını helal etsin. Koçum onca gün dışarıda kaldı. Koçum bulunduğu için çok mutluyum. Hep dağlara bakıyordum, 'Bu hayvan nereye gitti?' diye düşünüyordum. Her günüm üzüntüyle geçiyordu. Bugün çok şükür koçumu gördüm, çok mutluyum. Koçumu kurt yememiş, kimse zarar vermemiş çok şükür." dedi.



- "5 köyü geçen kurbanımız çok şükür bulundu"



Sultan Balcı'nın oğlu Yasin Balcı da koçun bir sürü sahibinin ihbarı sayesinde bulunduğunu anlattı.



Bu süre içinde kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Balcı, "Sürü sahibi bizi aradı, 'Siyah bir hayvan var, boynunda ip var.' dedi, bizi haberdar etti. Bizim köyden 40 kilometre ötedeki Karcık Yaylası'na gittik. Koçu aracıma alıp köye getirdim. Annem çok üzülüyordu. Kendisine bir kurbanlık alayım dedim, kabul etmedi. Çok şükür kurbanımız bulundu. Annem çok mutlu, annemi sevindirdik." diye konuştu.



Koçun bulunduğu sürünün çobanı Ercan Üge ise kurbanlık koçun kaybolduğunu haberlerden öğrendiğini söyledi.



Koyunları otlatmak için araziye çıktığında sürüye karışan siyah koçu fark ettiğini anlatan Üge, Akçatepe köyü muhtarını arayarak bilgi verdiğini belirtti.



Üge, "Koç 20 gündür aranıyormuş. Buraya bayağı uzaktan gelmiş. İlk başta kaçtı, sonra tuz verdim. Yavaş yavaş koyunların içine girdi. Boynundaki ipi kestim, koyunlara alıştı. Şimdi sahibine teslim ettim." dedi.

