Elazığ'da şarampole devrilen SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. R.D. idaresindeki HH HD 1156 SUV tipi yabancı plakalı araç, Yalıntaş köyü Sarıceviz Mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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