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        Elazığ'da şarampole devrilen SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Elazığ'da şarampole devrilen SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        R.D. idaresindeki HH HD 1156 SUV tipi yabancı plakalı araç, Yalıntaş köyü Sarıceviz Mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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