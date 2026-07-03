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        Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan kaçak yapılaşmaya ilişkin açıklama

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Maden ilçesine bağlı Plajköy'de kaçak yapılaşma nedeniyle işgal edilen alanların işgalden arındırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 22:34 Güncelleme:
        Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan kaçak yapılaşmaya ilişkin açıklama

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Maden ilçesine bağlı Plajköy'de kaçak yapılaşma nedeniyle işgal edilen alanların işgalden arındırıldığını bildirdi.

        Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kamuya ait alanların milletin hizmetinde olmaya devam edeceğini belirtti.

        Maden ilçesine bağlı Plajköy'de kaçak yapılaşma nedeniyle işgal edilen alanların, kararlı çalışmalar sonucunda işgalden arındırıldığını vurgulayan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu alanları, tüm vatandaşlarımızın güvenle faydalanabileceği sosyal ve rekreasyon alanlarına dönüştürerek kamu yararına kazandırıyoruz. Doğal dokuyu koruyan, çevreyle uyumlu ve yaşam kalitesini artıran projelerle hemşehrilerimize daha nitelikli yaşam alanları sunmayı sürdüreceğiz. Kamuya ait her karış toprağın korunması, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve ortak kullanım alanlarının gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması temel önceliklerimiz arasındadır. Elazığ'ımızın her köşesinde kamu yararını önceleyen, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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