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        Elazığ ve Siirt'te 15 Temmuz şehitleri sabah namazında anıldı

        Elazığ ve Siirt'te 15 Temmuz şehitleri sabah namazında dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 06:08 Güncelleme:
        Elazığ ve Siirt'te 15 Temmuz şehitleri sabah namazında anıldı

        Elazığ ve Siirt'te 15 Temmuz şehitleri sabah namazında dualarla anıldı.


        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Elazığ'daki camilerde "sabah namazı buluşması" programı gerçekleştirildi.


        İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, kılınan sabah namazının ardından darbecilere karşı ülkenin ve milletin bekası için canını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        - Siirt

        Siirt'te de Ensar Camisi'nde düzenlenen programda, cami imamı Ramazan Toprak tarafından vaaz verildi.

        Toprak, konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitleri anmak ve onların destansı mücadelesini bir kez daha hatırlamak amacıyla sabah namazı buluşması düzenlediklerini ifade etti.

        FETÖ'ye karşı ülke genelinde birbirlerine kenetlendiklerini dile getiren Toprak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Program, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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