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        Elazığ'da 15 Temmuz şehidinin adını taşıyan köprüye dev Türk bayrağı asıldı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Keban Baraj Gölü üzerinde yer alan Şehit Mehmet Şevket Uzun Köprüsü'ne "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla dev Türk bayrağı asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 19:01 Güncelleme:
        Elazığ'da 15 Temmuz şehidinin adını taşıyan köprüye dev Türk bayrağı asıldı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Keban Baraj Gölü üzerinde yer alan Şehit Mehmet Şevket Uzun Köprüsü'ne "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla dev Türk bayrağı asıldı.


        Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'ın talimatıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, ilçe emniyet amirliği ve jandarma komutanlığı ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul'da şehit olan Ağınlı polis memuru Uzun'un adını taşıyan köprüde dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

        Keban Barajı üzerinden Elazığ ile Ağın ilçesi arasındaki kara yolu ulaşımını kesintisiz hale getiren 520 metre uzunluğundaki Şehit Mehmet Şevket Uzun Köprüsü, bölge halkına ve yol kullanıcılarına çok daha ekonomik, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunuyor.

        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kararıyla ilçede yer alan köprüye, 2018'de, FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un ismi verildi.

        Etkinliğe ilişkin Ağın Kaymakamlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Şehit Mehmet Şevket Uzun Köprüsü'nde şanlı Türk bayrağımız gururla dalgalandı. 15 Temmuz, milletimizin iradesine sahip çıkarak yazdığı destanın adıdır. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatan, milletimizin birlik ve beraberliğiyle ilelebet payidar kalacaktır. İrade bizim, zafer bizim."

        - Şehit Uzun kabri başında anıldı

        15 Temmuz şehidi Mehmet Şevket Uzun kabri başında anıldı.

        Ağın Kaymakamı Yılmaz, beraberinde Belediye Başkanı Şeref Çakar, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul’da şehit edilen polis Mehmet Şevket Uzun'un Bahıdırlar köyündeki kabrini ziyaret etti.

        Anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Programın ardından beraberindekilerle köyde yaşayan şehidin annesi Zeliha ve babası Bünyamin Uzun'u evlerinde ziyaret eden Yılmaz, Uzun ve tüm şehitlere rahmet diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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