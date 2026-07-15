Elazığ'da Bilim ve İş İnsanları Derneği kuruldu

Elazığ'da kurulan Bilim ve İş İnsanları Derneği (BİLSAD) tanıtıldı.



Kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım programı şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Ardından, akademik ve bilimsel potansiyeli iş dünyasının pratik tecrübesiyle birleştirmek olan derneğin tanıtımı gerçekleştirildi.



Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, yaptığı konuşmada, derneğin amacının çok yerinde olduğunu, bu amaca gidilecek yolun çok iyi çizilmesi gerektiğini, bu noktada işbirliği ve beklentilerin çok önemli olduğunu belirtti.



Üniversite hocaları olarak öğrencilerini lisans ve lisansüstü eğitimde yetiştirirken onları gelecek için cesaretlendirmeleri gerektiğini ifade eden Doğru, "Çocuklarımızı anaokullarından itibaren fark etmemiz gerekiyor. Bu anaokullarından sonraki diğer eğitim sistemlerimize de o çocuğu pişirmemiz gerekiyor." dedi.



Dernek Başkanı FÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu da dernek olarak misyonlarının bilimin teorik gücünü sanayi ve üretim sektörüyle buluşturarak, "laboratuvardan fabrikaya" felsefesiyle somut AR-GE projeleri üretmek olduğunu vurguladı.



Temel hedeflerinin akademik araştırma ağları ile sanayicileri doğru partnerliklerle buluşturmak, yerli üretimi uluslararası pazarlara taşımak ve şehirlerin kalkınma vizyonuna katma değer sağlamak olduğunu aktaran Yakuphanoğlu, şöyle konuştu:



"Derneğimizin kuruluş amacı bilim insanları ile iş insanlarını yan yana getirip, katma değerli ürünleri ülkemizin hizmetine sunmak. Bilindiği gibi şu anda üniversitelerde, üniversite sanayi işbirliği teorik bir durumda ve herhangi bir teorik bilgiyi çoğu zaman yüksek teknoloji ürününe dönüştürememekteyiz. Dolayısıyla amacımız bilim insanlarının bu fikirlerini alıp, iş insanları ile işbirliği yaparak yeni fikirler ortaya çıkarmak ve bunları da katma değerli ürünler olarak yurt dışına ihraç etmek, yani ihracat potansiyelimizi artırmak."



Programa, FÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Kavak Akpınar, dernek üyeleri, akademisyenler, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.



