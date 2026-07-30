Elazığ'da 110 bin kovanda bal hasadı başladı

Elazığ'da 110 bin kovanda üretilen balın hasadına başlandı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte bal hasadının başlaması dolayısıyla Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyünde Elazığ İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay'a ait arılıkta bal hasadı yapıldı.



Kentin zengin florası ve bitki örtüsü sayesinde yüksek kalitede üretilen Elazığ balı, bölge ekonomisi için önemli bir ticari ürün olarak öne çıkıyor.



Kentte, 1507 üretici tarafından 110 bin kovanda bal üretimi gerçekleştiriliyor.



Hasat programına katılan Vali Numan Hatipoğlu, kovandan bal peteği çıkararak hasat yaptı.



Hatipoğlu, arıcılığın kentin tarımsal üretimine ve ekonomisine önemli katkılar sağlayan stratejik bir üretim alanı olduğunu belirtti.



Arıcılık faaliyetlerinin büyük emek ve sabır gerektirdiğini vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:



"Elazığ'da 1507 üreticimiz, yaklaşık 110 bin arılı kovanla yürüttükleri üretim sayesinde hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine değer katmaktadır. Zengin floramızın sunduğu doğal kaynaklarla üretilen Elazığ balı, kendine özgü aroması, yüksek kalitesi ve doğal yapısıyla tüketicilerin tercih ettiği, piyasada aranan önemli bir marka değeri haline gelmiştir. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Fırat Canabay'ın şahsında, emekleriyle üretime güç katan tüm arıcılarımıza teşekkür ediyor, üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir hasat sezonu diliyor, emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."

